Pecho al ciclotaxismo de Manaure

Por, Olimpia Palmar /Red de comunicación del Pueblo Wayuu Putchimaajana



Pecho apushana , es uno de los cientos de hombres wayuu que trabajan como ciclo taxista, en el centro poblado de Manaure. Cada mañana presta servicio de transporte público en su ciclotaxi a estudiantes, docentes, funcionarios de la alcaldía, trabajadores ambulantes, él mueve a Manaure. Vive en la comunidad Anüalu, que queda a media hora en carro y una hora y media a bicicleta de Manaure, junto a su madre, para quien trabaja. Es un hombre risueño y hablador, siempre está presto para contar lo que sabe.

Ciclotaxi, es una bicicleta a la que se le adapta un carruaje para llevar 2 a 3 pasajeros, es un medio de transporte económico, porque funciona con el pedal y la fuerza del conductor, es de uso común en las zonas urbanas de Manaure y Uribía. El pasaje establecido es de 500 pesos por persona.

Pechon, nos lleva de pasajeros hacia la casa de la cultura , lo encontramos por el mercado, su espíritu conversador nos invitó a hacerle una entrevista, mientras sus venosas piernas nos transporta.

Yo la retiro de que el dueño en la mañana y ya en la tarde la entrego con el diario, para que no se me acumule la deuda.

En dejar a cada quien sano y salvo en su destino. Yo me paro temprano. A las 8 ya estoy en la calle, llevando a mis pasajeros, la mayoría me conocen, saben que soy trabajador, dejo a unos y recojo a otros.

No tengo cédula, yo no tengo ni un papel, sólo el carné de salud de Anas wayuu. Yo me llamo pechon Apüshana

Porque no tienes cédula?

Porque soy Wayuu, y en mis tiempos eso no era importante, yo no sé cuántos años tengo, mi mamá dice que debo tener 40 años y algo. Ahora la gente anota el día en que nacieron sus hijos, antes no.





Y no necesitas la cédula?

No, la policía de aquí me conoce y saben que no tengo cédula. Y yo no salgo de aquí. Hace muchos años fui a conocer a Maicao y me pusieron preso por no tener cédula. Nos agarraron a varios y nos subieron al carro de la policía con las camisas, desde esa vez no he vuelto por Maicao





durante tu niñez fuiste al colegio?

No, yo nunca fui al colegio por eso no se leer ni escribir, ese karalouta no lo conozco. Cuando todos los niños iban al colegio yo ya trabajaba cuidando los chivos de mi mamá. Después dejé los chivos para trabajar como pescador y también lo deje para trabajar en la salina, recogiendo sal.





Y qué pasó con los chivos?

Se acabaron porque los deje de cuidar, los robaron, por ahora sólo quedan 15, para no tener el corral vacío





Porque dejaste de trabajar en la charca?

Porque había mucha pelea, allí la gente hace cualquier cosa para ponernos a pelear. Y también porque llegó la empresa y nosotros ya no hacíamos falta





En algún momento de tu vida o tus trabajos ahorraste dinero?

No, yo antes bebía mucho alcohol, todos los trabajos que he tenido dan buena plata. Hace 8 años cuando comencé como ciclotaxi , me quedaban hasta 50 mil pesos diario , pero ahora están llegando muchos maracuchos a trabajar como ciclotaxi y ya uno no gana nada.

Cuando era pescador, yo vendía buen pescado en un día a veces me quedaba 300 mil pesos. Y yo me los bebía todo en cervezas.