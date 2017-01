ICBF INCUMPLE NUEVAMENTE AL PUEBLO WAYUU



Comunicado de Prensa.

Uribia 11 de enero 2017





Las autoridades tradicionales y líderes indígenas del Departamento de la Guajira "Sur, Norte, Alta Media y Baja Guajira" quiénes se declararon en asamblea permanenente desde el 19 de Diciembre 2016, por las flagrantes violaciones del ICBF a sus derechos humanos y fundamentales como pueblos indígenas, se permiten informar a la opinión pública, que una vez mas ICBF, se burla del pueblo wayuu, al incumplirle cita y compromiso al Gobernador del Departamento de sentarse en mesa de trabajo y buscar soluciones a las peticiones de las Autoridades Tradicionales las cuales están fundamentadas en sus derechos ancestrales y constitucionales.

Con gran indignación y tristeza manifiestan que ICBF no es fiel a sus principios éticos como institución, de protegerle la vida e integridad a los niños wayuu, ya que con su posición oligarca y tirana, de imponer operadores filiales a sus intereses económicos y políticos solo contribuye al exterminio de nuestro pueblo, lo cual nos lleva a concluir q su política nefasta y mañosa asesina mas niños que la misma desnutrición.

Hoy nuevamente nos quedamos sentados esperando que algún delegado del orden central de ICBF llegara a la mesa de trabajo. Pero no solamente nos incumplieron como pueblo wayuu, si no tambien al primer mandatario del Departamento, a delegados de la ONIC, Representantes de los diferentes organos de control tanto regional como Nacional.

Queremos enviar un mensaje a las organizaciones indigenas complices de ICBF, quiénes están mercantilizando la vida de nuestros hijos que por favor se abstengan de seguir presionando y amenazando a las comunidades. El contrato se acaba pero el pueblo que a ustedes los vio nacer y que hoy venden por migajas, siempre sera su pueblo. Paren ya sus correrias por nuestras comunidades, no nos humillen más, ustedes tambien tienen sus territorios y sus clanes... porque no van a la tierra de sus ancestros? Tal vez porque no son gratos ni bienvenidos en su propio territorio.





A la Mesa de concertacion por favor no comercialice la vida de nuestros hijos, imponiendo sus asociaciones y fundaciones, ustedes nl deciden sobre el pueblo wayuu, los wayuu somos autónomos de decidir y no necesitamos que dirigentes vendidos y corruptos vengan a decidir por nosotros.

Señores ICBF, ustedes antes de ser institución son un pueblo y se deben a su pueblo. Les informamos que acá nos mantedremos en pie de lucha exigiendo el respeto por nuestros derechos y por la vida de nuestroa hijos.



Agradecemos la presencia del Gobernador y sus buenos oficios, fieles a nuestros principios del diálogo y la conciliación nos mantedremos en asamblea permanente y en espera de que el Presidente de la Republica nos escuche y nos solucione.