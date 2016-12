Conformación de las mesas de trabajo en el tercer día del Congreso de la ONIC

De igual forma, en la mesa deBerito Cobaría del Pueblo U´wa afirmó, “Refiriéndome a la Guajira, nosotros tenemos sin fin de reservas naturales, el Estado no tiene que meter mano, nosotros somos los que tenemos que monitorear nuestras riquezas. No dejemos desaparecer lo que nos pertenece, no dejemos privatizar el agua, ¿cuál es la paz? Es una guerra cuando se meten con nuestro territorio. Hay que negociar al respecto”.