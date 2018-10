Lo que pasó en Alakat

Por, Ángel Gonzales

Recuerdo tanto esa mañana soleada, casi la ranchería respiraba ese ambiente fresco así como cuando uno siente esa sensación de haberse bañado para recibir el auge del nuevo amanecer, y es precisamente aquí donde se debe trazar ese comienzo, en la ranchería Alakat una comunidad que se ubica a los 53 kilómetros de la troncal del caribe vía Riohacha, aquí todos se preparaban para recibir una visita después de un largo tiempo sin acoger a nadie; ese encuentro animó a todos; mi abuela preparaba los mejores chinchorros, mi mama montaba cerca al fogón sobre una tres piedras una olla para la chicha, mis tíos preparaban la enramada, ese único lugar donde se tejen con el primer hilo los pensamientos, los niños preguntaban y sentían mucha curiosidad, no solo hacemos esto cuando llegan políticos, como dicen por ahí, es que la atención y la cordialidad caracteriza el wayuu o eso es lo que han dejado mis tíos, esos que hoy físicamente no se encuentran, pero estamos seguros que sus andares no fueron en vano porque sus espíritus están con nosotros, aun reposan en nuestras frescas memorias sus legados, esa razón de unidad se intensificaba cada hora que pasaba.





Eran las doce del medio día cuando dos camionetas blancas se adentraron hasta la ranchería, todos estaban a la expectativa, algunos familiares y vecinos nos acompañaban en la enramada, les dimos la bienvenida a nuestros visitantes con ese apretón de mano y ese abrazo wayuu que nunca falta, un buen café armoniza ese lazo que se empezaba a consumar y nuestra comida tradicional enamoraba con su sabor a nuestros acompañantes, entre ellos quien ha hecho posible el primer trazo, ese liderazgo wayuu que corría entre sus venas era lo que lo ha devuelto a la tierra de su progenitor, es Lemnec Tiller Avellaneda un joven estudiante de ingeniería meca trónica en la universidad autónoma de Bucaramanga, dispuesto a trabajar desde su profesión en las comunidades wayuu, un proyecto que hace parte de sus sueño y que hoy quiere convertir realidad con ayuda de todos sin ningún tipo de interés económico; así mismo le acompañaban un grupo de investigadores en geofísica y geología PANGEA de la universidad de pamplona, la empresa Geología y Servicios GYS Ltda. Y dos delegados de la comisión de derechos humanos, frente a todos se presentaron una vez entrando en armonía y pidiendo permiso al territorio y a sus autoridades, Lemnec procede a exponer con entusiasmo esa actividad la cual ha venido planeando desde hacia muchísimo tiempo atrás, constaba de un estudio de terreno a través de métodos geofísicos para determinar presencia de agua en mayor proporción y con base a este método comenzar con la ejecución de un sistema de bombeo solar en algunas rancherías focalizadas como proyectos guías, mientras las miradas se entrecruzaban esa tarde entre todos también se paseaban las suaves brisas que acariciaban con suspiros esos atardeceres, en ese momento se desarrollaban las actividades, mi abuela estaba asombrada por todo eso que estaban realizando en la comunidad, pero al mismo tiempo estaba complaciente de ser anfitriona de su casa.









Pero lo que mas asombro le trajo fue ese aparato que decía era un “uchii” en wayunaiki traduce como “pájaro” pero un uchii de cuatro alas como ella decía, se describía así el Drone que sobrevolaba Víctor Cordero un joven comunicador social egresado de la universidad de pamplona que se ha ganado ese espacio con la comunidad para tejer mancomunadamente otra mirada comunicativa quien ha colocado a nuestra mano estas herramientas para captar la mejor historia de mi ranchería.





La noche caía mansamente, se trazaba en el firmamento esa línea de estrellas y constelaciones conocida como vía láctea, esa estría que para nosotros nos recuerda el espiral del origen y de la vida, una buena fogata se levantaba en medio de la penumbra para conocer el verdadero sentido de nuestra comunicación a través de la oralidad, esa trasmisión de saberes por medio de relatos e historias fueron los que se encargaron de amenizar el contexto donde la colectividad participo; al siguiente día el sol se levantaba sobre cúmulos de nubes y prontamente una plática con aroma de despedida con Margarita Epiayu y Venancio Andrade, Autoridades de este territorio dejan en la comunidad ese sentimiento nostálgico que suele pasar cuando se dan muy buenos y humanos encuentros, pero con la certeza y la fortaleza de apoyar estas iniciativas sobre todo si se trata del agua un preciado liquido del cual no tenemos garantía en nuestro territorio, en ese momento escuchaba a mi tío con el wararat en la mano como su voz golpeaba esa conciencia de lo que representa el agua para nosotros, así mismo ese ser divino representado en juya, casualmente por estos días la lluvia nos hace esa gran vista casi en todo el territorio wayuu, ambos lideres asienten que el agua sea una permanencia y un factor muy significativo para la subsistencia en todas la rancherías. No obstante no solo se visitó esta comunidad, su siguiente recorrido fue en la ranchería majayütpana corregimiento de Jonjoncito en Uribía, la lluvia no fue impedimento para llegar hasta ese lugar que también guarda sus encantos sobre esa serranías de piedras llamadas jarara, a este lugar se llego para realizar el mismo procedimiento donde nos recibió Petra Mercedes Pana una lideresa wayuu quien ha trabajado incansablemente para sacar adelante su escuela, r eúne expresar que las investigaciones que hacen nuestros visitantes permitirá esclarecer mediante estos estudios la permanencia de agua o el comportamiento de acuíferos subterráneos de igual manera la viabilidad de su extracción implementando un sistema de bombeo que funcione con paneles solares