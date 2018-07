Estado Colombiano pide perdón al Pueblo Wiwa luego de 16 años de lucha

Con esa carrera de luchas, la dedicación en el tiempo y la paciencia que tuvieron durante todos estos años, los debates por la justicia a la verdad, por las lágrimas de la familias víctimas y alimentando el proceso, en el 2014 salió la primera sentencia, y como pueblos indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta no se sintieron reflejados ni reconocidos:así expresó Pedro Loperena comentando que posterior a ese fallo decidieron apelar. "Si durante más de 10 años no nos habíamos muerto de hambre, ahora con dos años que dura una apelación no nos íbamos a morir y decidimos apelarla".