Maicao decidió sembrar un monumento

Como wayuu no se quiere ser parte de la historia porque en nuestro himno repose la razón de donde se deriva el nombre del municipio, no se quiere ver como como la pieza autóctona y artesanal que come chivo y teje chinchorros; el wayuu no se quiere ver representado en monumentos por todas partes; así como tampoco se le quiere ver como el pobre indio al que se le debe ayudar. Contario a esto al wayuu se le debe reconocer como dueño ancestral de este territorio y por ende como seres humanos capaces de realizar las transformaciones sociales que a gritos pide nuestra colapsada sociedad.