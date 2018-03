La responsabilidad de la juventud en la pésima realidad de La Guajira

Somos según el DANE el segundo departamento con mayor índice de analfabetismo y pobreza, esto no es más que un reflejo de la corrupción, la cual nos tiene sumergidos en la muerte de millares de niñas y niños muertos,el desempleo en las juventudes es agobiante, el informalismo en las calles es terrible, la gente cada vez más abandona su pueblo y arma rancho aparte, se robaron nuestras regalías, pagamos impuestos carísimos y nuestras calles no sirven o no hay, a nuestras casas no llega el agua, nuestros campos no producen y en medio de mil problemáticas más… adivinen: ¡La Juventud Guajira no ha hecho mayor cosa!