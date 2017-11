CARTA ABIERTA PARA LOS Y LAS ASPIRANTES A LA ALCALDÍA INDÍGENA DE LA GUAJIRA

Tengo claro que con mi voto voy a elegir a un alcalde o una alcaldesa, y no es para elegir a un empleado del servicio público o de corpoelec, tampoco vamos a elegir al encargado de la finca de Chávez o del opositor más cercano. Se trata de elegir al que mejor se ha formado para administrar EFICIENTE, OPORTUNA Y TRANSPARENTEMENTE los recursos de nuestra entidad, pero que además tenga una clara perspectiva indígena.

Señores y señoras, aspirantes inscritos a la Alcaldía Indígena Bolivariana de la Guajira , el reto no es sumar los votos para ganar, el reto es darle oportunidad a una generación que está fuera de los liceos, a las miles de artesanas que hoy prefieren vender cualquier producto de la cesta básica que su arte , a los cientos de profesionales que se rebuscan porque de nada les sirve el título, el reto es dignificar al transportista, al pescador y al criador , el reto es consolidar una democracia con el sentimiento y el pensamiento wayuu plasmado en el plan de salvaguarda, el reto es abrir espacios públicos para el encuentro ciudadano y no cerrar las vías con alcabalas.

Señores y señoras , no necesitamos cuentos bonitos , necesitamos acceder a agua potable apta para el consumo humano, necesitamos que los servidores públicos trabajen para el pueblo y no que el pueblo trabaje para darle a ellos, necesitamos una alcaldía que administre nuestros recursos y no que nos administre como sus recursos , necesitamos que nos traten como sus ciudadanos no como súbditos. Necesitamos que nuestros derechos sean garantizados y no que tengamos que pagar por ejercerlos.

En realidad quisiera muchas , pero tener servicio eléctrico y señal de internet a esta hora es una oportunidad única que cada día escasea , así que lo dejo hasta acá para ocuparme de mis obligaciones.

Pd: Mis disculpas si hay algún juicio en mi carta, pero mi única intención es expresar mi sentir frente al proceso electoral de diciembre .

buenas noches

cordialmente,

Olimpia Palmar

Miembro de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Putchimaajana

Secretaria del Comité de Derechos Humanos de la Guajira