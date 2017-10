Multinacional Turkish Petroleum divide comunidades cerca a Riohacha

Por, Paola Vangrieken Comunicadora Wayuu del Clan Uliana





En los alrededores de la reconocida Comunidad Wayuu de Cucurumana, ubicada en el kilómetro 5 vía Maicao - jurisdicción de Riohacha, desde el pasado 8 de octubre se encuentran congregadas en manifestación Autoridades Tradicionales y líderes representantes de 18 comunidades, quienes manifiestan su inconformismo frente a lo que consideran un atropello por parte de la forma como procede la multinacional Turkish Petroleum y sus intenciones de explotar gas en esta zona.





Con base a testimonios, se establece que son alrededor de 64 comunidades sobre las cuales dicha multinacional estará afectando como área de influencia, para lo cual dichas 18 comunidades sostienen que la multinacional no les ha tenido presentes de manera transparente.





Arelis Cotes - Wayuu del Clan Uliana, vocera de la manifestación, comenta: "Estamos en nuestro derecho de sentar nuestra voz de protesta, nos ampara la ley y para eso nos estamos informando; esta multinacional no ha hecho debidos procesos de consulta previa, no han hablado a profundidad de los impactos que generaran en el territorio, no trajeron traductores para que nuestras autoridades entendieran el proceso y han entregado dinero de manera selectiva para dividirnos y ponernos a pelear entre nosotros mismos".





Los manifestantes en general exigen entonces presencia de apoyo de organismos del estado tales como Personería Departamental y Municipal, Defensoría del Pueblo y Oficinas de Asuntos Indígenas, así como también el apoyo solidario de quien considere puede hacer aportes para que la comunidad pueda esclarecer que hacer frente a esta problemática, - "Necesitamos nuestro tiempo para informarnos de manera integral como comunidad, necesitamos garantías y esas no nos la puede estar ofreciendo la empresa" - agrega Arelis.