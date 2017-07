Los liderazgos que hacen falta en La Guajira

Líderes que se autoproclaman así mismo como tal, que llevan la biblia o el código bajo el brazo, tienen conocidos y fichas en entidades del gobierno que critican, saben de acciones legales, de los discursos populistas de abandono estatal y demás, que no socializan con sus comunidades porque creen que esa biblia o ese código tienen la verdad absoluta para liberar a “sus wayuu”. A veces los puedes ver en los aeropuertos, sin las mantas que usan en las reuniones con funcionarios del gobierno en Bogotá. Llevan a los viejos a reuniones y cuando le dan la palabra no traducen literalmente lo que ellos expresan sino que acomodan las frases que generen impacto en las negociaciones o en los eventos. Suelen ser egoísta con los demás bajo la errada interpretación de la autonomía de clanes, pero no tiene lío en afirmar públicamente que hablan en nombre del pueblo wayuu o la nación wayuu…a veces es santista, uribista, chavista, pero pocas veces wayuucista.