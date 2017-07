Lo que la naturaleza nos da el gobierno nos lo quita

Caminó con la pequeña a cuestas que no paraba el berrinche, tan famélica estaba que su llanto no precipitaba lágrima alguna, si no tendría ayuda oficial al menos tendría un nombre que pondría en su lápida en caso de morir y por eso la llamó Carolina. Pronto llegó a la casa de su pariente en donde fue escuchada, alimentada y comprendida, así, sin papeleos, sin galimatías ni enredos fue recibida. Hoy han pasado tres años desde aquel entonces, la niña le fue arrebatada de las manos de la muerte, del desprecio oficial, de la corrupción regional, de los atropellos de las empresas que espantaron los peces, alejaron los animales, contaminaron las pocas fuentes de agua y acorralaron al indígena en la miseria. Ahora la niña come sin parar como queriendo olvidar por siempre aquellos días duros de insomnio y dolor.