Patilla y Melón - Próximamente sólo en Cineparedes Comunitarias

El Heraldo, El Tiempo, Caracol Radio y RCN Noticias han saturado a la opinión nacional de lo que parece ser una irremediable tragedia en el Pueblo Wayuu: no hay agua, la corrupción es despiadada y nuestros niños mueren de hambre, eso es cierto y no lo podemos negar, también es verdad que no es lo único que sucede por lo que liberar el cine y llevarlo a “Cineparedes Comunitarias” dará cuenta de otra historia. Es esta una propuesta que nace desde La Escuela de Comunicaciones Wayuu como camino para producir cine hecho por nosotros mismos, de esta forma la biografía Wayuu será reescrita, contada, producida y masificada por el mismo indígena que narrará sus múltiples historias per se antes que por foráneos ajenos a nuestra sencilla realidad.