Mujeres indígenas visionan la era del posconflicto

El punto de partida inicialmente es el dejar como mensaje claro que el fin del conflicto con Las FARC, no es garantía de paz, ya que si “hablar de balas se trata”, la presencia de grupos violentos en los territorios indígenas los ha habido de todo tipo y de todas las tendencias ideológicas, de las cuales incluso no se escapan las estatales, evidenciando de esta manera que el trabajo por la proyección de una sociedad en paz, es una tarea aún en construcción, sumándole a este panorama, que al preguntar desprevenidamente a cualquier mujer indígena acerca de su imaginario de paz, la respuesta común denominadora será cercana al describir la recuperación de la armonía territorial en torno a sus usos y costumbres, entre los cuales siempre mencionan la agricultura, el pastoreo y la artesanía, lo cual no se ha podido desarrollar debido a modelos políticos y económicos que les sumergen a diario en una sociedad que no tiene certero acceso a la educación, que la salud posee esquemas inoperantes acorde a los usos y costumbres y que la participación en los espacios de decisión es cooptada por la politiquería y protocolos de contratación que han estimulado la corrupción, siendo estos los hechos “de guerra” que el estado colombiano, - considera la opinión de las mujeres indígenas – no han sido tenidos en cuenta, siendo el hecho más demostrativo de esta tesis, la muerte de más de cinco mil niños wayuu por desnutrición en el pueblo wayuu.